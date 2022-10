Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Brexit, qual Brexit?". A questão é colocada no último relatório do Banco Central Europeu (BCE) sobre o impacto financeiro da saída do Reino Unido da UE e expressa o sentimento dos investidores da Zona Euro face a este marco histórico. O documento conclui que o Brexit não teve impacto na relação entre os investidores do grupo de 19 Estados-membros que partilham a moeda única e os ativos emitidos no Reino Unido ou denominados ...