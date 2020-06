práticas ambientais, sociais e de governança

31,625 cêntimos por ação

580,5 milhões de euros.



A petrolífera manteve o compromisso assumido em 2019 de aumentar o dividendo total em 11%.

"O crescimento vai desacelerar de forma geral, enquanto o atraso de projetos chave e a pressão constante para corresponder aos princípios de ESG () vão ganhar visibilidade", pode ler-se na nota de "research" divulgada pelo banco.Acrescenta que "as preocupações ambientais crescentes estão já a forçar empresas do setor a ajustar as prioridades e agora o setor enfrenta um colapso dos preços do Brent (-40% em termos homólogos), atingidos pela guerra de preços (que tem desvanecido desde abril) e dúvidas sobre o impacto do confinamento em todo o mundo na procura pela matéria-prima".Quanto ao caso particular da Galp, os analistas do CaixaBank BPI dizem que, no Brasil, os projetos no "Bacalhau pode ser adiado e os resultados da exploração no Uirapuru vão demorar mais do que o esperado, enquanto que o potencial total de Iara continua dependente da visibilidade de Atapu". Adiantam que "Moçambique é um grande projeto, chave para a estratégia de transição de energia da Galp, mas há muitas dúvidas em termos económicos".A estratégia de dividendos da Galp deverá manter-se nos próximos tempos, apesar de os analistas anteciparem uma atualização no futuro. Em maio, a empresa distribuiupelos investidores, relativo ao exercício do ano passado, o que somado ao dividendo intercalar pago no ano passado corresponde a uma remuneração deHoje, as ações da Galp caem 3,24% para os 10,45 euros por ação, o que representa um mínimo desde 26 de abril deste ano. Neste momento é a quinta empresa que mais desvaloriza dentro do setor, em toda a Europa (que perde 2,19%).Em termos de liquidez, foram hoje transacionadas cerca de 1,1 milhões de ações, que compara com a média diária dos últimos seis meses de perto dos 2,5 milhões de ações de títulos que mudaram de mãos. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva tem 13 notas de analistas a recomendarem "Comprar" as suas ações, nove que aconselham a "Manter" e duas que dizem que o melhor será "Vender". O preço-alvo médio de todas é de 13,27 euros por ação.