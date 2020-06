Depois de ontem ter realizado reuniões com potenciais investidores, a Galp Energia está esta terça-feira no mercado com uma emissão de obrigações de 500 milhões de euros, que é a primeira desde 2017 por parte da petrolífera portuguesa.

De acordo com a Bloomberg, o spread inicial da emissão de obrigações a cinco anos foi fixado em 260 pontos base acima da taxa mid-swap do euro, o que atira a taxa destes títulos para valores acima de 2,3%.

A taxa situa-se bem acima da yield das obrigações soberanas portuguesas, que está esta terça-feira em valores negativos no prazo a cinco anos (-0,009%).

Este spread é ainda indicativo e vai variar ao longo do dia tendo em conta a procura dos investidores. As obrigações pagam um cupão anual e tê m maturidade em 15 de janeiro de 2026.

A empresa portuguesa liderada por Carlos Gomes da Silva mandatou um sindicato bancário (BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Mizuho, Santander e UniCredit) para avançar com esta emissão, sendo que ontem decorreram reuniões com potenciais interessados.

Esta é a primeira emissão desde que em 2017 a Galp Energia também colocou 500 milhões de euros a cinco anos. Nessa emissão a procura superou a oferta em mais de três vezes e a Galp pagou um spread bem inferior ao que está agora a oferecer: 85 pontos base.

O encaixe da emissão, segundo a Bloomberg, visa financiar custos relativos à atividade da empresa.



Estes títulos de dívida são emitidas sobre o programa Galp Energia EMTN e serão listados na Euronext de Dublin, estando a emissão sujeita às condições dos mercados.



As ações da Galp estão a cair 2,36% para 11,59 euros, corrigindo de máximos de 6 de março fixados na sessão de ontem.