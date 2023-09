Correção tornou preço das ações "atrativo". Renta 4 sobe recomendação da Greenvolt

Apesar "do abrandamento do preço da eletricidade conjugado com o aumento do custo do financiamento", o banco de investimento acredita "que a forte correção do preço das ações" criou uma oportunidade atrativa para os investidores. As 10 casas que cobrem o desempenho em bolsa da Greenvolt recomendam a "compra" dos títulos".

Correção tornou preço das ações "atrativo". Renta 4 sobe recomendação da Greenvolt









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Correção tornou preço das ações "atrativo". Renta 4 sobe recomendação da Greenvolt O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar