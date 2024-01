Corticeira, Navigator e CTT são preferidas do CaixaBank/BPI

Os analistas do CaixaBank/BPI recomendam aos clientes “comprar” as ações das três cotadas do PSI que incluem na lista de convicções ibéricas. O grupo inclui outras sete empresas cotadas em Espanha.

