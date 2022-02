Goldman Sachs e BNP Paribas baixam preço-alvo da EDP

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

No dia em que fecharam a tombar mais de 5%, em reação às contas anuais, as ações da EDP foram alvo de alterações no preço-alvo por parte de analistas do Goldman Sachs, do BNP Paribas e também da AlphaValue.O analista Alberto Gandolfi, do Goldman Sachs, fez alterações tanto ao preço-alvo dos títulos da EDP como da EDP Renováveis. Este analista baixou o preço-alvo para as açõ...