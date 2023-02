Greenvolt entre as renováveis ibéricas preferidas da JB Capital

A financeira espanhola mantém o preço-alvo para as ações da Greenvolt nos 9,70 euros por ação, com um potencial de valorização de 34,5%. Põe a cotada portuguesa entre as quatro "top-picks" do setor da energia renovável na Península Ibérica.

Greenvolt entre as renováveis ibéricas preferidas da JB Capital









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Greenvolt entre as renováveis ibéricas preferidas da JB Capital O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar