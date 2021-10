Intermoney inicia cobertura da Nos com "target" de 4 euros. Potencial de 17%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Intermoney Valores iniciou a cobertura das ações da Nos, com um preço-alvo de 4 euros e uma recomendação de "manter". A avaliação do intermediário espanhol confere um potencial de subida de 17% às ações da operadora portuguesa, face ao preço de fecho de sexta-feira (3,41 euros).

A analista Virginia Perez Repes confere uma margem de progressão às ações da empresa liderada por Miguel Almeida superior à média das avaliações para a cotada portuguesa – "target" médio de 3,82 euros atribui um potencial de subida de 12,2% aos títulos.

Com a cobertura da IM Valores, a Nos passa agora a ser acompanhada por 17 bancos de investimento, sendo que a maioria das recomendações (58,8%) aponta no sentido de "manter" as ações da empresa.

Das restantes avaliações, 35,3% dos analistas mandam comprar e apenas um, ou 5,9%, aconselha os investidores a venderem as ações da Nos.

A empresa valoriza mais de 19% desde o início do ano, num ano em que o PSI-20 sobe 12,6%.