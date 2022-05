JB Capital sobe "target" da Altri. Vê valorização de mais de 34%

A JB Capital Markets subiu o preço-alvo da Altri para 9 euros (contra 8,85 euros atribuídos na nota de "research"), segundo os dados compilados pela Bloomberg.

O "target" confere, assim, um potencial de valorização em bolsa de 34,53%, ficando bastante acima do consenso de mercado que fixa o preço-alvo em 7,75 euros.

Já a recomendação mantém-se em "comprar". Das sete casas de investimento que cobrem o desempenho em bolsa da empresa comandada por José Soares de Pina, cinco aconselham "comprar", duas "vender" e nenhuma "manter".





Os analistas estão motivados com a expansão do negócio da Altri em Espanha, segundo a nota de "research" a que o Negócios teve acesso.

Para os analistas, a Altri é a sua "melhor escolha entre as P&P [papeleiras] ibéricas ".



A equipa liderada por João Pina acredita que o investimento de 700 milhões de euros, em parte financiado pelo PRR, que a companhia vai realizar na Galiza para a construção de uma nova fábrica pode ser "um potencial catalisador" para o desempenho da papeleira em 2022.

A JB Capital espera que a Altri aposte neste "investimento com parceiros, mantendo uma participação entre 51 a 60%".

Durante a sessão desta quinta-feira, as ações da papeleira seguem a desvalorizar 0,97% para 6,665 euros.



Desde o início do ano, os títulos da companhia ganham 18,81% em bolsa. A empresa apresenta nos resultados relativos ao primeiro trimestre no próximo dia 26 de maio.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.