Kempen corta preço-alvo e recomendação para a Greenvolt

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Kempen reviu esta sexta-feira em baixa a recomendação e o preço-alvo das ações da Greenvolt, de acordo com uma nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso.



A casa de investimento holandesa passa a recomendação de "comprar" para "neutral" e junta-se assim a uma outra que também recomenda "manter" as ações da energética. As restantes nove recomendam comprar.