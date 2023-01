Mais otimista, CaixaBank/BPI vê Mota-Engil a mais que duplicar valor em bolsa

Partilhar artigo



A Mota-Engil está a beneficiar do maior otimismo do CaixaBank/BPI para o desempenho das ações. Os analistas do banco espanhol subiram a estimativa para o intervalo de preço, esperando que os títulos da construtora possam ganhar entre 86% e 135% nos próximos 12 a 18 meses.



Numa nota de "research" datada de 23 de janeiro, os analistas do CaixaBank / BPI desenham um cenário base no qual veem cada ação a valorizar até...