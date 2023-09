Morgan Stanley sobe recomendação e preço-alvo da Galp

Partilhar artigo



Há um maior otimismo do Morgan Stanley em torno do desempenho das ações da Galp nos próximos 12 meses. O banco de investimento subiu na noite de quinta-feira o preço-alvo dos títulos da petrolífera, prevendo agora que estes atinjam os 12,60 euros.



O preço-alvo agora definido numa nota de "research" assinada pelo analista Sasikanth Chilukuru, e a que a Bloomberg teve acesso, compara com o "target" de 10 euros por ação ...