Oddo manda comprar Corticeira Amorim. Vê ações a subir 16%

O banco de investimento Oddo iniciou a cobertura das ações da Corticeira Amorim com uma recomendação de "outperform". Esta recomendação positiva vem reforçar a convicção de compra da maioria dos analistas para a empresa portuguesa. Em 9 bancos que agora acompanham a cotada lusa, apenas um sugere manter as ações.

Os analistas do Oddo avaliam a Corticeira Amorim com um preço-alvo de 12,30, uma avaliação que lhe confere um potencial de subida de 16% face à cotação atual (10,60 euros).

O "target" do Oddo fica ligeiramente abaixo do preço-alvo médio dos analistas para a empresa, de 12,32 euros. O CaixaBank/BPI é o banco que tem a avaliação mais elevada (13,40 euros), enquanto a Intermoney Valores – o único com uma recomendação de manter – dá um "target" de 10 euros à Corticeira.

Apesar das boas perspetivas dos analistas para a Corticeira Amorim, a companhia apresenta um comportamento negativo em 2021. A empresa liderada por António Rios Amorim desce 8,62% desde o início do ano, o quarto pior desempenho do índice.



A correção da companhia ocorre num ambiente de ganhos na bolsa dominado pelas empresas mais penalizadas durante a pandemia, enquanto cotadas como a Corticeira ou as ações do Grupo EDP, empresas que conseguiram driblar as perdas em 2020, estão a ser preteridas pelos investidores.



A Corticeira Amorim subiu perto de 3% em 2020, depois de já ter escalado 25,6% um ano antes.