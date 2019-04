RBC corta avaliação da EDP em mais de 17% e eleva EDP Renováveis

A casa de investimento RBC reviu a avaliação do grupo EDP, cortando o preço-alvo da elétrica em mais de 17% e aumentando o “target” da Renováveis em quase 19%.

O RBC emitiu uma nota de análise sobre o grupo EDP para reajustar as avaliações das duas cotadas. A EDP viu o seu preço alvo ser reduzido de 3,26 euros (valor da contrapartida da OPA) para 2,70 euros, o que confere às ações um potencial de queda de 20,5% face à atual cotação.

Já a EDP Renováveis viu a sua avaliação aumentar de 8,2 euros para 9,75 euros. Este preço alvo dá à empresa liderada por João Manso Neto um potencial de valorização de quase 12%.

O Negócios não teve acesso às notas de análise, com as regras recentes de "research" a tornarem mais difícil conseguir-se aceder a estes documentos. Os dados aqui referidos têm por base a informação veiculada pela agência de informação Bloomberg, pelo que não é possível perceber o que justificou as decisões.

A EDP foi alvo de outra nota de análise, por parte da Kepler Cheuvreux, que manteve a avaliação em 3,30 euros, bem como a recomendação de "comprar".

O preço alvo médio da EDP, tendo em consideração 14 casas de investimento, está nos 3,56 euros, o que confere aos títulos da elétrica um potencial de subida de 4,7%.

A EDP Renováveis também foi alvo de uma outra nota por parte do CaixaBI, que manteve a avaliação em 8,35 euros, bem como a recomendação de "neutral".

A média das avaliações de 12 bancos de investimento está nos 9,07 euros, o que representa um potencial de subida de 4%.

Estas revisões surgem no dia em que decorre a assembleia geral (AG) da EDP, onde se prevê que se dite o fim da oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges sobre o grupo. Isto porque se prevê que seja chumbada a desblindagem de votos, um ponto fulcral para a CTG avançar com a oferta.

Ao mesmo tempo, a elétrica liderada por António Mexia já pôs em marcha o plano de venda de ativos, tendo ontem ao final do dia anunciado a alienação de posições acionistas em projetos de energia eólica, numa operação que vai resultar num encaixe superior a 800 milhões de euros.

Também ontem ao final do dia foram publicados os dados operacionais da EDP Renováveis referentes ao primeiro trimestre, tendo sido registada uma quebra na produção de energia, com a Península Ibérica e os EUA a serem os responsáveis por este desempenho.

As ações da EDP estão a recuar 0,67% para 3,399 euros, enquanto a EDP Renováveis está a apreciar 0,23% para 8,72 euros.



