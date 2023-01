Apreensões de notas falsas de 200 euros foram as que mais cresceram em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de contrafações de notas em euros apreendidas pelo Banco de Portugal (BdP) caiu 1% em termos homólogos o ano passado para um total de 10.732.





2022 ficou marcado por uma viragem uma vez que, ao contrário dos anos anteriores, a nota contrafeita com maior número de apreensões foi a de 10 euros (3.533 apreensões).





Aliás, a par das notas de cinco euros, que viram o número de contrafações apreendidas cair 71,68%, as notas de 20 euros foram as únicas a registar uma queda nas notas apreendidas por fabricação de dinheiro falso (-22,13%).





As notas de 200 euros foram as que registaram maior crescimento em termos homólogos de apreensões por contrafação, ao subir 163,38% para um total de 187 contrafações apreendidas, seguidas das notas de 500 (105,93%) e das notas de 100 com uma subida de 99,78%.





Ainda assim, a instituição liderada por Mário Centeno frisa que o número de contrafações apreendidas representam apenas "2,86% do total das apreensões no Eurosistema" e são uma quantidade "residual quando comparada com o total de notas em circulação".