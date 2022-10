Banco do Japão intervém no mercado cambial pela segunda vez em dois meses

Leia Também Japão intervém no mercado de câmbio para segurar iene

O Banco do Japão decidiu intervir no mercado cambial para apoiar o iene, depois de a moeda japonesa ter caído para mínimos de 32 anos face ao dólar norte-americano. É o que avança o jornal nipónico Nikkei.Em resposta a esta intervenção, o dólar cai mais de 2% para 147,03 ienes, a maior queda desde março de 2020.As autoridades do Banco do Japão tinham avisado que poderiam intervir no mercado, mesmo com vários analistas a justificarem que, com a manutenção da política monetária "dovish" (menos agressiva) por parte da autoridade, estas operações têm efeito limitado.Apesar de não existir confirmação oficial "tudo o que se fala é de uma intervenção", explica o analista Alan Ruskin, do Deutsche Bank à Bloomberg. "Intervenção é apenas um paliativo a curto prazo nas atuais circunstâncias", aponta.Esta é a segunda intervenção do banco central desde setembro. Na primeira foram gastos quase 20 mil milhões de dólares para limitar as perdas da moeda japonesa. Antes disso, a última vez tinha sido em 1998, após o iene ter descido aos 145,9 dólares.Entretanto, o governador do Banco do Japão tem reiterado que não tem intenções de alterar e subir as taxas de juro.