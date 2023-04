Novo governador do Banco do Japão afasta mudança na política monetária

Leia Também Banco do Japão comprou mil milhões de euros em fundos para travar queda na bolsa

O Banco do Japão vai manter o curso atual da política monetária, evitando assim o "aperto" que tem sido adotado pela maior parte dos bancos centrais. A mensagem foi transmitida pelo novo governador da autoridade monetária, Kazuo Ueda."Se o Banco do Japão repentinamente perceber que a inflação vai estabilizar e atingir os 2% de forma sustentável e decidir normalizar a política monetária, terá de fazer ajustes muito grandes. Isso criará grandes disrupções na economia e nos mercados, por isso é importante tomar medidas preventivas e apropriadas", afirmou numa conferência de imprensa, a primeira enquanto líder da instituição.O mandato de Ueda arrancou este domingo, tendo sucedido a Haruhiko Kuroda. A escolha foi inicialmente vista com alguma surpresa e com alguma expectativa de que pudesse representar um ponto de viragem numa política monetária até agora marcada por juros baixos e controlo do mercado de dívida. Contudo, as suas palavras vão dando sinais de que esse não deverá ser o caso.O governador disse, contudo, estar consciente dos efeitos colaterais de um alívio prolongado e reforçou a necessidade de garantir que o sistema bancário japonês mantém-se resistente.Ueda vai conduzir a sua primeira reunião de política monetária no final deste mês, com o encontro a decorrer nos dia 27 e 28 de abril, mas as suas palavras colocaram um travão às expectativas de que possa surgir alguma alteração ainda este mês.