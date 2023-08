China pede a bancos para adiarem compra de dólares

O yuan tem estado a ceder terreno face ao dólar, tendo atingido mínimos de oito meses em Julho e acumulando já uma queda de 3,6% desde o início do ano – classificando-se assim como uma das moedas asiáticas com pior desempenho. Na tentativa de contrariar este cenário, os reguladores cambiais da China têm vindo a apelar, nas últimas semanas, a alguns bancos comerciais do país para que reduzam ou adiem as suas compras de dólares, apurou a Reuters junto de duas fontes.

Esta instrução informal, conhecida como "window guidance", visa desacelerar o ritmo da depreciação da divisa chinesa, e é a mais recente de uma série de medidas tomadas pelas autoridades este ano para impulsionar o yuan – que tem sido pressionado pela vacilante retoma económica pós-pandemia e pela robustez do dólar e de outras moedas de peso.

O banco central chinês não confirmou esta situação à Reuters, ao passo que Administração Estatal do Mercado Cambial (SAFE) referiu que as expectativas para o yuan são de estabilidade e que incentivará as empresas e instituições financeiras a adotarem uma mentalidade que se foque nos ganhos potenciais. "As expectativas para o yuan são estáveis e o mercado cambial tem os alicerces devidos para atender às necessidades do forex", respondeu a SAFE à Reuters.

As autoridades chinesas têm-se comprometido em deixar que sejam os fatores de mercado a ditar a evolução do yuan, mas a sua preocupação tornou-se evidente no mês passado quando o Politburo fez uma rara referência à necessidade de estabilidade cambial.

Os investidores tinham ficado empolgados com a alusão do Politburo a mudanças na política do mercado imobiliário e a novas medidas para incentivar a procura na economia, mas rapidamente esse entusiasmo se desvaneceu – já que os investidores chineses e estrangeiros acabaram por preferir esperar por ações concretas antes de colocarem mais dinheiro no mercado chinês.