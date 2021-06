Pequim vai sortear 40 milhões em yuan digital em Pequim

Os cidadãos chineses residentes em Pequim vão receber 40 milhões de yuans na nova moeda digital chinesa que será distribuída sobre o formato de lotaria. A moeda poderá ser utilizada em comerciantes associados.





Para se habilitarem, os cidadãos de Pequim só precisam de se registar numa de duas aplicações bancárias até à meia noite de dia 7 de junho que premiarão 200 mil "pacotes vermelhos" com 200 yuans da nova moeda digital, de acordo com o departamento de supervisão administrativa e financeira local de Pequim citado pela estação americana CNBC.





Por enquanto trata-se apenas de um teste, sendo que há outros planeados noutras cidades, até que a moeda seja difundida a nível nacional. Em abril, Li Bo, Governador adjunto do Banco Popular da China disse que o banco central chinês deverá expandir a mira dos projetos-piloto, como este, e poderá até disponibilizar a nova moeda digital a estrangeiros que visitem o país durante as olimpíadas de inverno de 2022.





Pequim não é a primeira cidade a ser alvo de uma lotaria destas. Em fevereiro o Governo chinês distribuiu cerca de 40 milhões de yuans em moeda digital na cidade de Chengdu, tendo já sido realizadas lotarias durante 2020 na cidade de Shenzhen, entre outras.





O yuan digital, como tem sido chamado, não é uma criptomoeda comum como a bitcoin e a sua maior diferença é o facto de ter sido emitida pelo Banco Popular da China, o que lhe retira o caráter ‘descentralizado’ que existe no caso da maioria das outras criptomoedas. A ideia é digitalizar a maioria das transações através do uso cada vez menor de dinheiro físico, que deverá ser substituído por esta criptomoeda no país.