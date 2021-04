Privacidade, segurança e livre circulação. Eis o que os europeus querem da moeda digital do BCE

Leia Também Moeda digital da China tem Alibaba e Tencent na mira

Riksbank - o banco central da Suécia e o mais antigo do mundo -, publicou a primeira fase do seu projeto piloto para emitir pela primeira vez a moeda digital e-krona no início deste mês , num processo que se avizinha demorado e sem garantias de sucesso, alerta.Depois de prever um avanço neste capítulo a partir de 2018, agora o banco central garante que este projeto não estará concluído até ao início do próximo ano e estabeleceu como meta o ano de 2026, garantindo que irá continuar a tentar avançar com a emissão até esta data. documento , pode ler-se que "o uso do dinheiro na Suécia está a diminuir" e o Riksbank vê "potenciais problemas a surgirem com o declínio do dinheiro e está, portanto, a executar um projeto para investigar a possibilidade de produzir um complemento digital para o dinheiro, a que chamamos de e-krona".Mas existe ainda muita cautela na forma como se aborda a temática. Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, disse, há umas semanas, que prefere estar certo, do que ser o primeiro a lançar uma moeda digital.A China será o país do mundo que está num patamar mais avançado em torno do lançamento da moeda digital. Depois de ter realizado vários testes durante a pandemia, agora, Pequim, está já a trabalhar com vários bancos internacionais para obter protocolos de circulação e utilização da moeda, como garante o The Economist.Em maio do ano passado, a China tornou-se a primeira grande economia mundial a pôr em circulação a sua moeda digital. Batizada de e-RMB, nome dado à versão digital do renmibi, foi testada em quatro cidades: Shenzhen, Suzhou, Chengdu e Xiong’na, assim como noutras áreas que vão receber os Jogos Olímpicos de inverno de 2022.