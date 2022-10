Renmimbi salta para o quinto lugar das moedas mais negociadas do mundo

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O renmimbi (ou yuan) ultrapassou as moeda australiana, canadiana e suíça para se tornar a quinta mais negociada do mundo, de acordo com um relatório do Bank for International Settlements (BIS).



A divisa chinesa esteve assim envolvida em cerca de 7% de todas as negociações em 2022, comparado com os 4% verificados em 2019. Também a negociação diária aumentou 14% para cerca de 7,5 biliões de dólares.