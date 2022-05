Rublo ignora sanções e negoceia em máximos de dois anos contra o dólar e euro

Esta quarta-feira, Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, anunciou que a União Europeia definiu um prazo de seis meses para o bloco acabar com as importações de petróleo e de um ano para os produtos refinados.No entanto, o rublo está a ignorar este embargo ao petróleo russo, com a divisa a tocar em máximos de dois anos, tanto frente ao dólar como ao euro.Assim, o rublo está a valorizar 4,47% face ao dólar, nos 65,8328 , em máximos de março de 2020. Esta é a sexta sessão consecutiva de ganhos do rublo face ao dólar norte-americano. A mesma tendência é visível no par rublo contra euro. Nesta altura, o rublo avança 3,6% face ao euro, para 69,444, naquela que é a décima sessão de ganhos consecutiva.Também o forint húngaro está a valorizar esta quarta-feira, à boleia de uma notícia que refere que a Hungria poderá ter mais tempo do que outros membros da União Europeia para reduzir a dependência das importações russas. No ano passado, de acordo com os dados do Eurostat, a Hungria teria mais de 75% de petróleo e também de gás natural importado da Rússia. Perante esse cenário, o forint húngaro está a valorizar 0,61% face ao euro, depois de ter registado um disparo de 1,37% ao longo da sessão, ultrapassando o zloty polaco e a coroa checa.O euro está a valorizar 0,34% face ao dólar, para 1,0556 dólares. Já a libra esterlina está na "linha de água" face ao dólar, a avançar 0,06% para 1,25013 dólares. O dólar está a recuar 0,19% perante um cabaz de divisas rivais, num dia em que os investidores estão à espera do anúncio de Jerome Powell, o líder da Fed, sobre política monetária. É expectável que a Reserva Federal norte-americana opte por uma subida das taxas de juro, com o intuito de controlar a inflação galopante nos Estados Unidos.