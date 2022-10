Amortizações do crédito à habitação sobem 30%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses amortizaram, em 2021, mais de 5,7 mil milhões de euros de créditos à habitação, traduzindo uma subida de 30% face a 2020 e de 19% quando comparado com 2019, escreve esta segunda-feira o Jornal de Notícias. A corrida às amortizações acontece numa altura em que as taxas de juro estão a aumentar e depois de os portugueses terem conseguido aumentar as poupanças durante a pandemia de covid-19.



Em 2021, houve 132.375 reembolsos de créditos à habitação que totalizam 5,7 mil milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal citados pelo JN.



Na maioria dos reembolsos, 5,3 mil milhões envolvidos em cerca de 89 mil contratos, o crédito ficou liquidado. Os restantes 400 milhões são reembolsos parciais, que dizem respeito a cerca de 43 mil contratos.

Em média, quem optou pelo reembolso total entregou 59.791 euros ao banco. Quem avançou pelo reembolso parcial pagou 9.684 euros.



Segundo os dados do JN, os créditos mais baixos, até 25 mil euros, representam quase um terço do total de empréstimos liquidados.