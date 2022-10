Crédito ao consumo sobe em agosto. Banca empresta 668 milhões aos consumidores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ritmo de concessão de crédito ao consumo subiu em agosto, com este tipo de financiamento a fixar-se em 668 milhões de euros, sobretudo à boleia dos cartões. Volta assim à tendência de aumento após dois meses a recuar, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O montante financiado pelas instituições financeiras em Portugal, avançou 5,19% face aos cerca de 635 milhões emprestados em julho.

O crédito pessoal é o principal segmento do financiamento aos consumidores. No total foram emprestados 320 milhões de euros para esta finalidade em agosto, acima do registado em julho.



Tanto a educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos como outros créditos pessoais sem finalidade específica subiram, tanto em cadeia como em termos homólogos.

Já no caso dos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, o aumento foi de 5,9% para 106 milhões de euros.

Por fim, no segmento de crédito automóvel, o montante emprestado subiu 3,8% para 242 milhões de euros. No entanto, o número de novos contratos de empréstimo tanto para compra de carros usados como novos caiu tanto em termos homólogos como em cadeia.





