Avaliação das casas renova máximos nos 1.128 euros por metro quadrado

O valor mediano da avaliação bancária atingiu, em agosto, os 1.128 euros por metro quadrado, mais um euro do que o valor registado um mês antes. Apesar de continuar em máximos, houve uma desaceleração do ritmo de subida dos preços face ao mesmo período do ano passado.

Segundo os valores divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de variação homóloga abrandou de 8%, em julho, para 7%, em agosto. À semelhança do que tem acontecido nos últimos meses, devido à pandemia, o número de avaliações bancárias continua aquém dos contratos realizados no ano passado.

Em agosto foram contabilizadas perto de 22 mil avaliações, menos 3,2% que no mesmo período do ano anterior, com a crise da covid-19 a continuar a ter um impacto negativo na contratação de novos créditos para a compra de casa. Ainda assim, nota-se já uma recuperação face a julho, tendo sido realizadas mais 1.826 avaliações. Segundo o INE, 13.528 avaliações foram de apartamentos e 8.131 de moradias.



A Área Metropolitana de Lisboa registou o maior aumento, de 0,7%, enquanto a Região Autónoma dos Açores registou a maior descida (-1,9%). Face ao período homólogo, a variação mais intensa foi no Norte (9,8%) e só houve umadescida, na Região Autónoma da Madeira (-2,7%).

Por tipologia, a avaliação bancária dos apartamentos atingiu 1.234 euros por metro quadrado, aumentando 8,6% relativamente ao mês homólogo. O valor mais elevado foi observado no Algarve (1.495 euros por metro quadrado) e o mais baixo no Alentejo (844 euros por metro quadrado), refere o mesmo comunicado.

Já o valor de avaliação das moradias foi de 956 euros por metro quadrado em agosto, o que representa um acréscimo de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.