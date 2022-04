Banco CTT vai conceder crédito bonificado para compra de casas "verdes"

O banco CTT vai passar a oferecer crédito bonificado para compra de casas energeticamente eficientes, informou a instituição financeira liderada por Luís Pereira Coutinho (na foto), em comunicado.

"O banco CTT dá mais um passo no caminho para a sustentabilidade, com o lançamento do Crédito Habitação Sustentável, uma campanha que privilegia a compra de casa energicamente eficiente, apresentando condições especiais no crédito habitação para poder poupar a natureza e também a prestação e fatura energética de sua casa", pode ler-se na nota de imprensa.

A campanha abrange a compra de habitação própria permanente, transferências de crédito, obras, construção e crédito complementar relativo a casas eficiência energética certificada (A+, A, B e B-), oferecendo um desconto de 0,1% no spread.

Para saber quanto podem poupar com este novo regime de crédito bonificado, os clientes podem aceder a um simulador disponível no site do banco.

Segundo o comunicado enviado, "esta nova campanha de sustentabilidade soma ao produto investimento sustentável lançado pelo Banco CTT em setembro 2021, e à produção dos cartões de débito produzidos 100% com plástico reciclado".