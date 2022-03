CTT mais do que duplicam resultados e lucram 38,4 milhões em 2021

Em 2021 os CTT mais do que duplicaram os lucros do ano, anterior, atingindo um resultado líquido de 38,4 milhões de euros, mais 130,4% do que os 16,7 milhões registados em 2020.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo indica que os rendimentos operacionais cresceram 13,8% para 847,9 milhões de euros, refletindo um "processo de transformação do negócio com menor dependência do correio tradicional". A tendência, lê-se no comunicado, "foi sustentada pelo crescimento da área de Expresso e Encomendas (+32,5% face a 2020), do Banco CTT (+20,4%) e dos Serviços Financeiros e Retalho (+11,0%)".O correio tradicional vale 52% dos rendimentos operacionais, seguido do serviço "Expresso e Encomendas" que representa 30%. O Banco CTT contribui com 12%, o os 6% restantes têm origem nos serviços financeiros e de retalho.O negócio do correio expresso e das encomendas atingir "novos máximos de rendimentos (255,7 milhões de euros), impulsionados pelo forte desempenho da região ibérica", com Portugal a crescer 14,5% para 17,1 milhões de euros e Espanha a apresentar uma melhoria de 62,3% (45 milhões de euros). O país vizinho representou "45,9% das receitas do segmento expresso e encomendas, tendo este contributo crescido 8,4 pontos percentuais em 2021 face a 2020.Os rendimentos operacionais de correio atingiram 440,3 milhões de euros, num crescimento de 4,1% (17,4 milhões) em relação a 2020.A melhoria resulta sobretudo "do contributo muito positivo do segmento de soluções empresariais, cujo contributo disparou 82,8% (rendeu mais 13,1 milhões de euros, atingindo 29 milhões).Os CTT realçam ainda que no ano passado houve uma recuperação de outros produtos, como o correio publicitário, que cresceu 3,5%, o correio editorial (+1,5%), as encomendas do Serviço Universal (+7,4%), e a filatelia e outros produtos e serviços (que no conjunto renderam mais 5,2%).A empresa sublinha que "num contexto em que se mantiveram as restrições no acesso de clientes às lojas, os rendimentos da filatelia no ano 2021 ascenderam a 5,4 M€. Foram emitidos 32 selos da República, 24 postais inteiros, 3 livros temáticos e 2 livros anuais".Em 2021, a variação média anual de preços do Serviço Universal foi de 1,7% face a 2020.A queda do tráfego - uma tendência com vários anos que é acelerada com a massificação das novas tecnologias - desacelerou: caiu 6,3% em 2021 face a 2020, quando nesse ano a redução tinha sido de 16,5% na comparação com 2019.O correio tradicional caiu 7%: o prestador do serviço postal transportou 415,7 milhões de cartas e objetos, face aos 447,2 milhões processados em 2020. O correio normal reduziu-se em 8%. O correio internacional de chegada caiu 27,8%.Os CTT chegaram ao final de 2021 com mais 374 trabalhadores do que um ano antes: eram 12.608, número que reflete um crescimento de 3,1%.Os CTT determinaram ainda a intenção do Conselho de Administração de "propor à Assembleia Geral Anual de 2022 o pagamento de um dividendo de 12 cêntimos por ação", valor que "representa uma rentabilidade de dividendo de aproximadamente 2,6% e um rácio de 'payout' de aproximadamente 47,3%"O Banco CTT teve um lucro de 98,9 milhões de euros, mais 20,4% do que os 82,1 milhões registados em 2020.O crescimento, justifica a empresa, "foi principalmente impulsionado pela parceria com a Sonae Financial Services, iniciada em abril de 2021, passando o Banco CTT a ser o único credor em relação à carteira de crédito do Cartão Universo". O negócio gerou um rendimento de 10,2 milhões de euros.A margem financeira (diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) atingiu 55,8 milhões de euros, mais 25% do que os 11,1 registados em 2020.Destaque para os juros no crédito ao consumo, que em 2021 renderam mais 12,7% do que no ano anterior, atingindo 4,3 milhões de euros. No crédito automóvel a carteira líquida de imparidades já alcança a marca de 648,8 milhões, num desenvolvimento positivo de 15,8% face a 2020.No crédito à habitação o Banco registou uma queda de 0,2 milhões de euros no encaixe com juros (-3,9% na comparação com 2020). A carteira líquida de imparidades chegou a dezembro com o valor de 594,8 milhões de euros (mais 13,4%)Em 2021, as comissões renderam 39,3 milhões de euros, mais 17,5% (ou 5,8 milhões) do que no ano anterior. Neste capítulo, as comissões de contas e cartões ascenderam a 10,6 milhões de euros, num aumento de 46,8% face a 2020.No fnal de 2021 o banco CTT "não tinha moratórias vivas em nenhum segmento de crédito", lê-se no relatório, segundo o qual "do total de moratórias terminadas, existiam cerca de 3,5 milhões de euros com atraso superior a 30 dias, o que representa cerca de 5,4% do total".