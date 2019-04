Banco CTT volta a ser o mais reclamado

O banco liderado por Luís Pereira Coutinho já reagiu a estes dados do supervisor. "No caso do crédito à habitação, o Banco CTT registou em 2018 menos de uma reclamação por mês. É um número incipiente. O rácio é elevado porque a metodologia desfavorece os bancos recentes. Numa carteira que começou a ser construída poucas reclamações têm mais expressão do que quando comparamos o mesmo rácio com instituições que oferecem crédito à habitação há décadas e que têm uma carteira constituída", explicou fonte oficial do BCP.

"No caso das contas à ordem, é de salientar a redução expressiva dos rácios de reclamações do Banco CTT. No caso das contas depósito, o rácio do Banco CTT caiu cerca de 60%, evoluindo de 1,91 em 2017 para 0,81 em 2018 (enquanto o rácio no mercado se manteve em 0,26)", acrescentou a mesma fonte.

(Notícia atualizada às 18h14 com a reação oficial do Banco CTT)