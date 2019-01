Bancos antecipam que a procura de crédito vai ficar inalterada

As instituições financeiras justificam a procura de crédito, por parte das famílias, com a melhoria da confiança e o nível das taxas de juro.

Depois de terem registado um aumento da procura por financiamento tanto por parte das empresas como por parte das famílias, os bancos acreditam que esta deverá ficar inalterada no arranque deste ano, revela o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito relativo a janeiro.



"No último trimestre de 2018, algumas instituições assinalaram um ligeiro aumento da procura de crédito por parte das empresas, no segmento das PME e das grandes empresas, com maior destaque para os empréstimos de longo prazo", começa por revelar o inquérito do Banco de Portugal.



Quanto às famílias, alguns bancos mencionaram um "ligeiro aumento" da procura de crédito à habitação e para consumo e outros fins. As instituições justificam esta evolução sobretudo com a melhoria da confiança dos consumidores e o nível geral das taxas de juro. "No segmento do crédito à habitação, foram ainda referidas as perspetivas favoráveis do mercado de habitação, incluindo a esperada evolução de preços da habitação", acrescenta o Banco de Portugal.



Para este trimestre, a maioria das instituições prevê uma procura de empréstimos ou linhas de crédito por parte das empresas praticamente inalterada. No segmento dos particulares, a maioria dos bancos antecipa também que a procura de crédito permaneça "praticamente inalterada", mas um banco prevê uma ligeira diminuição em ambos os segmentos e outro banco projeta um ligeiro aumento só no consumo e outros fins.



Relativamente às condições de financiamento a empresas, nos últimos três meses do ano passado, permaneceram inalteradas face ao trimestre anterior. "Não obstante, duas instituições reportaram ‘spreads’ ligeiramente mais baixos nos empréstimos de risco médio, para as PME e grandes empresas", revela o inquérito do Banco de Portugal.



Já uma das instituições apontou um "ligeiro agravamento" das comissões e outros encargos não relacionados com taxas de juro, em ambos os segmentos de empresas.