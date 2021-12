Bancos financiaram 12,4 mil milhões para a compra de casa até outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ritmo de financiamento de crédito para a compra de habitação continua a acelerar. Apenas nos 10 primeiros meses do ano, os bancos nacionais emprestaram 12,4 mil milhões de euros para a aquisição de casa.





As novas operações de crédito à habitação ascenderam a 1.263 milhões de euros, em outubro, adiantam os números divulgados pelo Banco de Portugal esta quinta-feira. Este valor é inferior aos 1.331 milhões de euros emprestados para esta finalidade em setembro. Ainda assim, trata-se do oitavo mês consecutivo em que as novas operações saem acima de 1.200 milhões de euros.





No acumulado dos 10 meses, a concessão de novo crédito para a aquisição de habitação perfaz um total de 12.420 milhões de euros, o que equivale a um novo máximo desde 2007, ano em que, no mesmo período, foram emprestados mais de 16 mil milhões de euros para a compra de casa.





Face a 2020, a concessão de crédito para a casa regista um aumento de cerca de 37%, com os bancos a continuarem a apostar neste segmento para aumentar as suas taxas de rentabilidade.





Já na finalidade de consumo, as novas operações de crédito atingiram os 412 milhões de euros, em outubro, enquanto o crédito para outros fins se fixou em 207 milhões de euros.





No total, os bancos concederam 1.882 milhões de euros de novos empréstimos para os clientes particulares.