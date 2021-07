Crédito acelera para famílias e derrapa para empresas

No período em que a concessão de crédito à habitação disparou 30%, os empréstimos a empresas derraparam quase na mesma proporção. Tanto para as famílias como para as empresas, o juro médio cobrado pelos bancos nas novas operações tem vindo a diminuir.

Crédito acelera para famílias e derrapa para empresas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.