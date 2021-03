Crédito ao consumo cai 40% em janeiro para mínimos de oito meses

e outros produtos de consumo desde 2014, ano em que o Banco de Portugal começou a recolher estes dados.

No mês em análise, verificou-se uma queda no montante dedicado a todos os tipos de crédito, como no pessoal - que caiu 9,5% para os 165 milhões de euros -, no automóvel (uma redução de 25,7% para os 158 milhões) e também nos cartões a descoberto (-16,6% para os 63 milhões).Janeiro ficou marcado ainda por uma redução no número de novos pedidos de crédito pessoal, com este segmento a cair de mais de 48 mil pedidos em dezembro para cerca de 25 mil em janeiro deste ano.No caso do recurso a cartões de crédito e outras linhas de crédito, os dados do Banco de Portugal mostram também uma desaceleração de quase 76 mil pedidos em dezembro para os pouco mais de 63 mil pedidos registados no mês em análise.Apesar da grande queda, o crédito para compra de automóveis foi o que teve mais expressão em janeiro, com a compra de carros novos a equivaler a 49,1% do crédito e 27,1% destinado à compra de veículos usados.