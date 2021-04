Crédito ao consumo volta a derrapar mais de 40% em fevereiro

Leia Também Banca dá quase mil milhões em crédito à habitação em fevereiro, com juros em novo mínimo

A concessão de crédito ao consumo voltou a derrapar em fevereiro, altura em que a população portuguesa estava em confinamento. Nesse mês, foram concedidos pouco mais de 382 milhões de euros em novo crédito ao consumo, uma queda superior a 40%.Os dados foram publicados esta quinta-feira, 15 de abril, pelo Banco de Portugal (BdP). Segundo a informação divulgada pelo supervisor bancário, foram realizadas 88.744 operações de crédito ao consumo em fevereiro de 2021, menos 36,4% do que no mesmo mês do ano passado. Para este movimento contribuíram todos os segmentos, verificando-se quedas expressivas no crédito pessoal, crédito automóvel e cartões de crédito.Ao todo, foram concedidos cerca de 183,6 milhões de euros em crédito pessoal (onde se inclui o financiamento para a educação ou saúde, entre outros), 133 milhões em crédito automóvel e outros 65,5 milhões em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto.Feitas as contas, foram concedidos 382,29 milhões de euros em crédito ao consumo em fevereiro, valor que representa uma queda de 41,3% face a fevereiro do ano passado. Este é o quinto mês consecutivo em que se regista uma quebra neste segmento do crédito, prolongando-se, assim, a tendência iniciada no final do ano passado.