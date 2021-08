Crédito ao consumo supera os 3 mil milhões no primeiro semestre do ano

As instituições financeiras financiaram mais de três mil milhões de euros em crédito ao consumo nos primeiros seis meses do ano, o que representa um crescimento de quase 9% face ao valor emprestado no primeiro semestre de 2020.

De acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta segunda-feira, o crédito ao consumo superou os 3.015 milhões de euros no semestre, acima dos 2.776,9 milhões financiados no período homólogo de 2020, uma altura marcada pela pandemia.



O crédito pessoal foi responsável por 43% do montante total financiado. Entre janeiro e o final de junho foram financiados 1,3 mil milhões de euros com esta finalidade.



Já o crédito automóvel atingiu 1,21 mil milhões de euros na primeira metade do ano, com a concessão de crédito para a compra de carros usados a representar a maior fatia dos créditos. No total, foram emprestados cerca de 890 milhões de euros para a compra de carros usados.



Os cartões de crédito, linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto absorveram mais de 501 milhões de euros no semestre.



Em termos mensais, a concessão de crédito ao consumo registou uma desaceleração em junho, depois de ter mais que duplicado em termos anuais em maio.No total, as instituições financeiras emprestaram 567,8 milhões de euros em crédito ao consumo no mês de junho, menos 3,9% que os 591 milhões financiados no mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta segunda-feira.

A descida foi justificada pela quebra na concessão de crédito para a compra de carros usados. Os novos financiamentos de crédito automóvel com reserva de propriedade e outros de carros usados desceu 2,5% para 171,3 milhões de euros em junho, enquanto o crédito automóvel de usados, através de locação financeira ou ALD contraiu 11,5% para 7,5 milhões.

Já a concessão de financiamento para carros novos aumentou, quer nas modalidades com reserva de propriedade, quer com locação financeira ou ALD. No total foram financiados 65,9 milhões de euros para a compra de veículos novos, acima dos 60,96 milhões emprestados em maio.