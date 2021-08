Deco alerta para aumento do crédito ao consumo com fim das moratórias

Leia Também Crédito ao consumo supera os 3 mil milhões no primeiro semestre do ano

O crédito pessoal foi responsável por 43% do montante total financiado. Entre janeiro e o final de junho foram financiados 1,3 mil milhões de euros com esta finalidade.

Já o crédito automóvel atingiu 1,21 mil milhões. Os cartões de crédito, linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto absorveram mais de 501 milhões de euros no semestre.

A concessão de crédito ao consumo tem acelerado nos últimos meses, com mais famílias a recorrerem a este tipo de empréstimos para pagar as dívidas e despesas da banca, alerta a Deco. A associação receia que os números do endividamente venham a aumentar com o fim das moratórias no crédito à habitação."É previsível que estes números tendam a aumentar no próximo trimestre quando as famílias retomarem o pagamento da prestação do crédito à habitação", diz Elisabete Policarpo em declarações ao Diário de Notícias , esta terça-feira. De acordo com a jurista do Gabinete de Proteção Financeiro da Deco, "muitas famílias já estão a recorrer ao crédito fácil - cartões de crédito e linhas a descoberto - para pagarem as suas despesas da casa".As novas operações de crédito ao consumo atingiram 3.015 milhões de euros no primeiro semestre do ano, o que compara com os 2.776,9 milhões registado no mesmo período do ano passado, mostram os dados do Banco de Portugal divulgados na segunda-feira. Ainda assim, o nível de concessão permanece abaixo dos valores financiados no ano anterior à pandemia.