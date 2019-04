Crédito para a compra de carro atinge mínimo de quase dois anos

O crédito ao consumo atingiu 575 milhões de euros no mês de fevereiro, em linha com o registado no mesmo mês do ano passado e ligeiramente acima do verificado no primeiro mês deste ano.





Segundo os dados revelados pelo Banco de Portugal, o volume manteve-se estável uma vez que a queda registada no crédito automóvel foi compensada por novo aumento no crédito pessoal e nos cartões de crédito.