Barclays prevê nova vaga de corrida aos depósitos

O Barclays antecipa uma nova vaga da corrida aos depósitos bancários, numa altura em que os investidores "mais adormecidos" acordam para o facto de ser mais rentável aplicar o seu dinheiro em fundos dedicados ao mercado monetário.

Depois de uma primeira corrida aos depósitos, ocorrida entre o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e a turbulência no setor bancário europeu, que o estratega Joseph Abate considera "já ter acabado", a banca está prestes a assistir a uma nova vaga, em parte também provocada pela turbulência geral em torno das instituições financeiras.

"O mais recente tumulto pode ter acordado os depositantes mais sonolentos e dar início ao que acreditamos ser uma vaga de corrida aos depósitos", com os montantes retirados "a serem conduzidos para os fundos do mercado monetário". pode ler-se na nota de "research" citada pela Bloomberg.

Além disso, "até esta semana os depositantes pareciam pouco atentos" ao facto de os EUA garantirem apenas os primeiros 250 mil dólares depositados nas contas bancárias. Assim, "independentemente das razões para manter os depósitos com um baixo juro, acreditamos que os depositantes acabaram de acordar para a capacidade de obter mais rentabilidade com menos risco".

Isto porque "afinal, e ao contrário dos bancos, os ativos dos fundos monetários têm uma maturidade curta, estando menos expostos ao risco de subida das taxas de juro pela Fed", justifica Joseph Abate. Aliás, entre as características que mais distinguem o mercado de capitais do mercado monetário está a durabilidade das operações. No segundo caso, este é caracterizado por operações de curto prazo.

"A segunda vaga de corrida aos depósitos já começou e esperamos que os bancos compitam de forma mais agressiva entre si para manter os depósitos", remata o estratega do Barclays.