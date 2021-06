Juros implícitos no crédito à habitação fixam novo mínimo

este indicador ter ficado pela primeira vez abaixo de 0,7%, em abril.

As taxas de juro implícitas do crédito à habitação baixaram para 0,82%, em maio, com as taxas a descerem pelo nono mês consecutivo, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ainda assim, nos novos créditos os juros registaram um aumento.A taxa de juro recuou 0,6 pontos base, em maio, para 0,82%, fixando assim um novo mínimo histórico, de acordo com os números revelados pelo instituto de estatística.Apesar da descida continuada nas taxas que agregam o conjunto dos contratos de crédito à habitação, nos empréstimos mais recentes, concretizados nos últimos três meses, as taxas implícitas revelaram uma subida, em maio. A taxa de juro implícita nos novos créditos para a compra de casa situou-se em 0,677%, acima dos 0,655% fixados em abril, depois dJá o capital médio em dívida voltou a aumentar. Subiu 96 euros, para se fixar em 56.011 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi 114.355 euros, menos 397 euros que em abril.A prestação média subiu um euro, para 232 euros.o valor médio da prestação subiu quatro euros, para 280 euros.