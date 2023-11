Multiplicam-se alertas sobre custo de congelar prestação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O congelamento das prestações mensais do crédito à habitação está prestes a entrar em vigor. A medida vai permitir a famílias em dificuldades ter algum alívio no orçamento, mas supervisor, bancos e especialistas advertem que deve ser uma opção só em caso de necessidade já que, no fim, há um agravamento dos custos.





...