Crédito ao consumo afundou 23% em 2020 para mínimo de cinco anos

Os novos contratos de crédito ao consumo realizados pelos portugueses em 2020 totalizaram 5,88 mil milhões de euros, um montante que representa uma queda de 23% face ao recorde de 7,6 mil milhões de euros registados em 2019.

A pandemia travou o recurso ao crédito das famílias portuguesas para comprar carro e outros produtos de consumo, com o ano de 2020 a marcar a primeira queda no crédito ao consumo desde que o Banco de Portugal recolhe estes dados em 2014.

2020 foi mesmo o primeiro ano de variação negativa no crédito ao consumo, sendo que o montante dos novos contratos celebrados foi o mais reduzido desde 2015 (5,08 mil milhões de euros).

Este segmento do crédito cresceu sempre a dois dígitos desde 2014, e em 2019 atingiu um recorde após um aumento mais modesto de 3%.

A tendência negativa no crédito ao consumo contrasta com a alta registada noutros segmentos, com destaque para o crédito à habitação.

A descida do crédito ao consumo estará relacionada com a tendência negativa registada nos setores mais afetados pela pandemia, como o turismo e as vendas de automóvis, que levaram os portugueses a consumir menos e a recorrer de forma mais limitada ao crédito.



Natal não foi a crédito

No último mês do ano a tendência também foi negativa, com o crédito concedido pelas financeiras a descer 30% face a dezembro de 2019. Atingiu 470 milhões de euros, o que também representa uma queda de 7% contra novembro e 2020, um sinal que os portugueses recorreram menos ao crédito para as compras de natal.

Dezembro foi mesmo o pior mês desde junho, sendo que em todos os últimos cinco meses o crédito ao consumo tinha ficado acima de 500 milhões de euros.

O desempenho negativo de dezembro foi pressionado pela queda nos segmentos de crédito pessoal e cartões e descoberto, enquanto o crédito para compra de automóvel recuperou.