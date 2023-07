Peso dos juros na prestação mais do que triplica num ano

O agravamento do fardo com o empréstimo bancário para orçamentos mensais levou mais famílias a procurarem renegociar contratos em 2022.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As famílias com crédito à habitação não entregavam tanto aos bancos, a cada mês que passa, desde janeiro de 2009 e a maior fatia do montante diz respeito a juros. Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que a prestação média dos contratos de empréstimo em Portugal estava, em junho deste ano, em 361 euros, dos quais 53% são juros – mais do triplo do que ...