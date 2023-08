Processos de mediação de crédito do Banco de Portugal diminuem 20% em 2022

Leia Também Banco de Portugal quer facilitar acesso ao crédito e suaviza teste de esforço

Em 2022, um ano em que aumentou a renegociação de crédito à habitação, devido à escalada das Euribor, o Mediador de Crédito do Banco de Portugal registou a abertura de 517 processos, menos 20% do que os 646 abertos em 2021.O Mediador de Crédito "desenvolve uma atividade de mediação entre clientes bancários e instituições de crédito, no âmbito nomeadamente da contratação e da renegociação de créditos, bem como presta esclarecimentos e informações em matéria de crédito", pode ler-se no site.No que diz respeito aos processos abertos em 2022 foram enquadrados nas competências do Mediador de Crédito 426 processos, dos quais 26 de mediação, 378 de esclarecimento e 22 classificados como arquivados."Nos processos abertos, incluíam-se, ainda, 25 processos que não se enquadravam nas competências de Mediador do Crédito e 66 processos que, no final do ano, se encontravam pendentes de classificação", indica o relatório de atividade relativo a 2022.Considerando os processos abertos em 2022 e outros que transitaram de anos anteriores, o número de processos diminui de 636 entre finais de 2020 e de 2021 para 588 entre o final de 2021 e 2022.Relativamente aos assuntos tratados, exclusivamente nos processos de mediação, 46% prende-se com a renegociação de créditos de particulares, ao passo que o restante peso englobou "pedidos enviados a instituições de crédito, para resolução e esclarecimento de questões diversas no âmbito da relação creditícia", pode ainda ler-se.A taxa de sucesso das mediações em 2022 nos processos abertos nesse ano foi de 92%, mas considerando processos transitados de anos anteriores esse valor desce para 81%. Ainda assim, ambas as taxas de sucesso comparam positivamente com a média global entre 2009 e 2022, de 65%.Já relativamente ao primeiro trimestre de 2023 foram abertos 149 processos até finais de março, um aumento de 39% face aos 107 processos no ano passado. "Em termos mensais, foram abertos 56 processos em janeiro, 52 processos em fevereiro e 41 processos em março de 2023 (até dia 26), o que compara com 39, 35 e 33 processos nos períodos homólogos de 2022, respetivamente", detalha o BdP.