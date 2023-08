Taxa de juro dos novos créditos à habitação sobe para 4,25% e segue em máximos de 11 anos

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação continuou a subir e cresceu de 4,16% em maio para 4,25% em junho, atingindo o valor mais elevado desde fevereiro de 2012, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).



Portugal está acima da média da Zona Euro, que é de 3,7%, um máximo de março de 2012.





A taxa de juro média dos novos empréstimos para a casa concedidos a taxa variável aumentou para 4,37% em junho, ultrapassando a taxa do crédito concedido a taxa fixa, que se fixou em 4,16%.



Os reembolsos antecipados de crédito à habitação, especificamente no caso de habitação própria permanente, voltaram a aumentar em junho, passando de 081% para 0,86% do "stock" de empréstimos. "Esta evolução verificou-se nos reembolsos antecipados totais (0,66% para 0,70% do 'stock'), ao passo que o peso dos reembolsos antecipados parciais não se alterou (0,15% do stock)", destaca o BdP.



Explica ainda o supervisor da banca que "em junho, existiu maior dispersão nas taxas de juro aplicadas aos novos empréstimos contratualizados a taxa variável: a 80% destes contratos foi aplicada uma taxa de juro entre 3,88% e 4,93%, enquanto 80% dos empréstimos a taxa fixa foram contratualizados a taxas entre 3,86% e 4,54%".



Os bancos concederam 1.524 milhões em novos empréstimos para habitação às famílias em junho, uma descida de 101 milhões face a maio. Deste montante 88% foi para habitação própria permanente, 7% para obras e 5% para habitação secundária.



Por tipo de taxa e exclusivamente nos novos empréstimos à habitação própria permanente, a maioria foi concedida de forma variável (68%), sendo que 23% foi de forma mista e 10% fixa.



Já por tipo de indexante, a proporção dos montantes de novos empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável concedida com uma Euribor a seis meses foi de 56%, a 12 meses de 26%, a três meses de 17% e mais de 1% usando outras taxas de referência.