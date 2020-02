Considerando os contratos celebrados nos três meses anteriores à análise do INE, a tendência é a contrária, com um aumento da taxa de juro de 1,065% para 1,090%. Este aumento verificou-se quer no financiamento à aquisição de habitação, quer no crédito para a construção de habitação. A exceção foi a reabilitação, onde a média da taxa de juro nos últimos três meses registou uma ligeira quebra.



O capital médio em dívida aumentou em 148 euros e fixou-se em 53.608 euros, enquanto a prestação média recuou em 1 euro e totalizou 247 euros.



A carregar o vídeo ...



Notícia atualizada pela última vez às 11h18 com mais informação. A descida observou-se em todos os destinos de financiamento. No financiamento à aquisição de habitação, o que tem maior peso no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro média baixou de 1,032% em dezembro para 1,022% em janeiro. Já no financiamento à construção de habitação, o juro médio caiu para 0,815%, enquanto na reabilitação de habitação a taxa diminuiu para 1,115%.Considerando os contratos celebrados nos três meses anteriores à análise do INE, a tendência é a contrária, com um aumento da taxa de juro de 1,065% para 1,090%. Este aumento verificou-se quer no financiamento à aquisição de habitação, quer no crédito para a construção de habitação. A exceção foi a reabilitação, onde a média da taxa de juro nos últimos três meses registou uma ligeira quebra.O capital médio em dívida aumentou em 148 euros e fixou-se em 53.608 euros, enquanto a prestação média recuou em 1 euro e totalizou 247 euros.Notícia atualizada pela última vez às 11h18 com mais informação.

As taxas de juro implícitas no crédito à habitação voltaram a recuar em janeiro deste ano, pelo sexto mês consecutivo, e atingiram 1% pela primeira vez. Os dados foram divulgados, esta terça-feira, 18 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que a prestação média do crédito à habitação também está a cair.Segundo os dados do INE, a taxa de juro média no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 1% em janeiro de 2020, abaixo da taxa de 1,011% que tinha sido registada em dezembro de 2019. Esta taxa está a cair desde agosto do ano passado e fixa agora um novo mínimo, numa altura em que os juros são pressionados pela queda da Euribor e pela descida dos "spreads" cobrados pelos bancos nos novos contratos de crédito.