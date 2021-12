Taxa máxima dos cartões de crédito sobe para 15,7% no primeiro trimestre

A taxa máxima que os bancos podem cobrar aos clientes nos cartões de crédito vai subir no primeiro trimestre do próximo ano. Também haverá alterações no crédito automóvel, com o financiamento para carros novos a ficar mais barato, mas a encarecer no caso dos usados.Segundo o Banco de Portugal, a taxa máxima a vigorar no primeiro trimestre de 2022 é de 15,7%, um máximo desde o segundo trimestre de 2020, quando se fixou nos 15,8%.

A taxa máxima manteve-se estável nos 15,6% ao longo deste ano, depois de ter subido face a 15,3% no final do ano passado - o valor mais baixo de sempre.