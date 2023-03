Taxa variável e taxa fixa dos juros do crédito da casa cada vez mais perto

Leia Também Juros nos depósitos a prazo aumentam para 0,65% em fevereiro

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação concedidos com taxa variável em fevereiro, onde se incluem as renegociações que não resultaram de incumprimento, foi de 3,56% (3,37% em janeiro) e "tem vindo a aproximar-se da taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa fixa, que se manteve em 4,20%", revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal.No segundo mês do ano, as amortizações antecipadas de empréstimos à habitação representaram 0,85% do stock de crédito, semelhante ao registado em janeiro, mas superior à média mensal de 0,54% em 2022.Tal poderá dever-se a um diploma aprovado em novembro do ano passado pelo governo que isenta o pagamento de uma comissão e o adicional imposto de selo sobre amortizações parciais ou totais de créditos à habitação a taxa variável, exclusivamente na modalidade de aquisição, ou construção de habitação própria e permanente."As amortizações antecipadas parciais (nas quais se amortiza apenas uma parte do crédito) têm vindo a ganhar importância nos últimos meses e já representam 23% do montante de amortizações antecipadas", explica ainda. Do montante de amortizações sobre o stock de empréstimos para habitação própria permanente 0,2% foram parciais e 0,66% totais.A taxa de juro média dos novos créditos à habitação voltou a aumentar, passando de 3,32% no primeiro mês do ano para 3,52% em fevereiro. No mesmo mês do ano passado era apenas de 0,87%.Os bancos concederam 1.351 milhões em novos empréstimos para habitação às famílias no segundo mês do ano, uma descida face aos 1.386 milhões em janeiro. Deste montante 88% foi para habitação própria permanente, 7% para habitação secundária e 5% para obras.Por tipo de taxa e exclusivamente nos novos empréstimos à habitação própria permanente, a esmagadora maioria foi concedida de forma variável (70%) com uma taxa de juro de 3,56%, sendo que 23% foi de forma mista e 7% fixa, com um juro de 4,2%.Já por tipo de indexante, a proporção dos montantes de novos empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável concedida com uma Euribor a 6 meses foi de 60%, a 12 meses de 26% e a 3 meses de 13% e cerca de 1% usando outras taxas de referência.A prestação média mensal do stock de empréstimos para habitação própria permanente fixou-se em 351 euros em fevereiro e sobe, pelo menos, há 15 meses consecutivos.O BdP destaca ainda que "75% dos contratos de crédito à habitação própria permanente têm uma prestação mensal inferior ou igual a 426 euros".Os bancos concederam 1.929 milhões de euros em novos empréstimos às famílias em fevereiro, superior em oito milhões ao registado em janeiro. A maioria foi concedida para habitação, 1.351 milhões, sendo que 428 milhões foram para consumo e 151 milhões para outros fins."Os montantes concedidos em fevereiro diminuíram na finalidade de crédito à habitação e aumentaram no crédito ao consumo e outros fins", indica o BdP.

Especificamente nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média foi de 8,48%, face a 8,45% em janeiro. Já a taxa de juro médio dos novos empréstimos para outros fins foi de 4,97% (4,98% em janeiro).



No caso dos novos empréstimos às empresas o montante desceu aumentou para 1.318 milhões de euros, mais 30 milhões do que janeiro. Já a taxa de juro média subiu de 4,77%, tinha sido de 4,7% em janeiro. "Esta subida reflete o aumento da taxa de juro média dos empréstimos até 1 milhão de euros (de 4,91% para 5,15%)", salienta o supervisor.



Já nos empréstimos acima de um milhão de euros, a taxa de juro manteve-se desceu para 4,32%.