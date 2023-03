Juros nos depósitos a prazo aumentam para 0,65% em fevereiro

Já os novos depósitos a prazo às empresas totalizaram 3.901 milhões de euros, dos quais a esmagadora maioria (98%) foi aplicado em depósitos a prazo até um ano. Em fevereiro, a remuneração média foi de 1,5%, acima dos valores de janeiro (1,05%), registando assim a maior subida mensal dos últimos dez anos.

A taxa de juro dos novos depósitos a particulares atingiu 0,65% em fevereiro, com a remuneração destes produtos com um prazo superior a dois anos a subir 39 pontos base para 0,54% - o valor mais alto em seis anos (0,155 em janeiro), revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP) numa nota estatística.No segundo mês do ano, o montante de novos depósitos a particulares foi de 5.9 milhões de euros, uma subida face aos 5.727 milhões de euros em janeiro. O BdP destaca que os novos depósitos com prazo até um ano, cuja remuneração média foi de 0,56% (0,43% em janeiro) e os novos depósitos de 1 a 2 anos a 1,15% (1,13% em janeiro).Relativamente à maturidade dos dinheiro parado nos bancos, os novos depósitos com menos de um ano são a maioria (81%), sendo que de um a dois anos perfazem 15% e superior a dois anos contabilizam 4%.