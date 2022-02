Alemã Finoa instala-se no Porto e procura talentos neste “cripto hub” europeu

Sediada em Berlim, a Finoa escolheu o Porto para reforçar a sua oferta de produtos de armazenamento ("custody") e manutenção ("staking") de criptomoedas bloqueadas, além de acesso a ativos criptográficos e "tokens" e a novos produtos e serviços financeiros.

Em comunicado, Henrik Gebbing, um dos diretores gerais e fundador da Finoa, revela que a startup alemã está prestes a instalar-se no Porto, "um importante ponto de inflexão na indústria de criptomoedas", a partir do qual "estamos prontos para desbloquear o seu potencial e ajudar os investidores institucionais a fazer crescer os seus portefólios", enfatiza.

À Câmara do Porto, Gebbing admitiu que a escolha do Porto se deveu ao facto de olharem para a cidade como um "’cripto hub’ em desenvolvimento na Europa" e por oferecer um "mercado de trabalho a tornar-se muito competitivo".

Numa nota publicada no seu site, a autarquia adianta que Christopher May, sócio de Gebbing, confirmou a contratação para os escritórios portuenses da Finoa de "20 pessoas até ao final de 2022 nas áreas de tecnologia e produto".

May afirma, ainda, que a empresa quer torna-se "um verdadeiro balcão único para investidores institucionais e corporações em todo o mundo que desejam interagir facilmente com criptomoedas" e que o novo escritório no Porto "é apenas o primeiro do crescimento que está por vir".

Com uma equipa global de 75 funcionários, a Finoa quer chegar às duas centenas até ao final desta ano.