Agosto foi o pior mês para a bitcoin desde novembro. Setembro abre a porta à esperança

A bitcoin perdeu mais de 9% no oitavo mês do ano, acompanhando o "sell-off" do restante mercado de risco. Além dos vários fatores que atingiram vários mercados, como o corte do "rating" dos EUA pela Fitch, as notícias em torno da Binance e da Tesla também funcionaram como elementos de pressão, quer para a criptomoeda com maior cotação do mercado, quer para as "altcoins".

