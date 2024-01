Criptomoedas superam ações, dívida e matérias-primas

Depois de tombar o ano passado, a bitcoin mais que duplicou o seu valor em 2024, e o mercado como um todo acompanhou esta tendência positiva, à boleia do otimismo sobre o potencial lançamento do primeiro ETF com exposição ao preço "spot" da bitcoin e da crença de cortes de juros diretores no próximo ano. O "halving" da bitcoin também não está esquecido.

Criptomoedas superam ações, dívida e matérias-primas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Criptomoedas superam ações, dívida e matérias-primas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar